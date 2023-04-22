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Отели с видом на горы в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
3
Ia Municipal Unit
1
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1 объект найдено
Отель 1 комната в Перисса, Греция
Отель 1 комната
Перисса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
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