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Коммерческая недвижимость в Municipality of Thira, Греция

Thira Municipal Unit
3
Ia Municipal Unit
2
5 объектов найдено
Отель 12 спален в Ия. Санторини, Греция
Отель 12 спален
Ия. Санторини, Греция
10 ванных комнат 370 м²
€ 1,800,000
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
Отель 39 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат
Agia Paraskevi, Греция
39 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Отель 1 комната в Episkopi Gonias, Греция
Отель 1 комната
Episkopi Gonias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 3,500,000
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
Отель 1 комната в Перисса, Греция
Отель 1 комната
Перисса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
Коммерческая 1 комната в Ия. Санторини, Греция
Коммерческая 1 комната
Ия. Санторини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается жилой Комплекс, общей площадью в 2772 кв.м, состоящий из 18 роскошных резиденций, …
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