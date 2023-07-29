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Коммерческая недвижимость с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
172
Thessaloniki Municipal Unit
56
Перея
20
Neoi Epivates
10
Неа-Каликратия
8
Neo Rysio
7
Triandria Municipal Unit
7
Plagiari
6
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2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
€ 4,200,000
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
€ 450,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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