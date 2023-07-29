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  6. Municipality of Thessaloniki

Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
172
Thessaloniki Municipal Unit
56
Перея
20
Neoi Epivates
10
Неа-Каликратия
8
Neo Rysio
7
Triandria Municipal Unit
7
Plagiari
6
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31 объект найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
€ 70,000
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
€ 138,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 268 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море
€ 210,000
Отель 1 комната в Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Цена по запросу
Отель 12 комнат в Поселение Феникс", Греция
Отель 12 комнат
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 12
Количество этажей 2
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
€ 950,000
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
€ 230,000
Коммерческая 1 комната в Nea Gonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Gonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на море…
€ 84,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес в одном из самых престижных районов в городе Салоники. Помещение площадью 2…
€ 900,000
Коммерческая 1 комната в Zografou, Греция
Коммерческая 1 комната
Zografou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес в курортном поселке, Халкидики. Бизнес представляет собой здание общей площ…
€ 720,000
Коммерческая 4 спальни в Перея, Греция
Коммерческая 4 спальни
Перея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 212 кв.м. с пря…
€ 875,000
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес в центре курортного пригорода Салоник. Бизнес состоит из здания площадью 66…
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
€ 450,000
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€ 600,000
Коммерческая 1 комната в Makrigialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается бизнес на первой береговой линии туристического поселка. Общая площадь сдания сост…
€ 360,000
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес состоит из 7 квартир …
€ 1,250,000
Коммерческая 1 комната в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 14810 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на…
€ 2,000,000
Коммерческая 2 комнаты в Flogita, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Flogita, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€ 170,000
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 1300 кв.м. в пригороде Салоник. На первом этаже здания находитс…
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Plagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
€ 300,000
Коммерческая 2 спальни в Sozopoli, Греция
Коммерческая 2 спальни
Sozopoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 65 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€ 70,000
Коммерческая 1 комната в Sozopoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Sozopoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается комплекс таунхаусов с кафе-рестораном в Халкидики. Комплексимеет 50таунхаусовплоща…
€ 5,500,000
Коммерческая 25 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 25 комнат
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 25
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
€ 750,000
Коммерческая 6 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 240 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€ 280,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение 419 кв.м. в лучшей части Салоники. Первый этаж 284 кв.м. и …
€ 7,500,000
Коммерческая 1 комната в Поселение "Нижний мир", Греция
Коммерческая 1 комната
Поселение "Нижний мир", Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаются 4 квартиры-студии на первом этаже, общей площадью 120 кв.м (100 кв.м.), расположен…
€ 160,000
Коммерческая 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается офис 66 кв. м. (второй этаж) в центре Салоники. Месторасположение: Улица Каратасу 1
€ 250,000
Коммерческая 1 комната в Agios Pavlos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
€ 330,000
Коммерческая 1 комната в Поселение Феникс", Греция
Коммерческая 1 комната
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
€ 550,000
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
€ 700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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