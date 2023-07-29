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Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция
Салоники
172
Thessaloniki Municipal Unit
56
Перея
20
Neoi Epivates
10
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8
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31 объект найдено
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Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
42 м²
7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
€ 70,000
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Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
€ 138,000
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Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 268 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море
€ 210,000
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Отель 1 комната
Перея, Греция
1
4
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Цена по запросу
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Отель 12 комнат
Поселение Феникс", Греция
12
2
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
€ 950,000
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Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продаются пять квартир-студий в пригороде Салоник. Квартиры, площадью 25 кв.м каждая, распол…
€ 230,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Nea Gonia, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на море…
€ 84,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
Продается бизнес в одном из самых престижных районов в городе Салоники. Помещение площадью 2…
€ 900,000
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Коммерческая 1 комната
Zografou, Греция
1
1
Продается бизнес в курортном поселке, Халкидики. Бизнес представляет собой здание общей площ…
€ 720,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни
Перея, Греция
6
1
1
Продается коммерческое помещение в пригороде города Салоники, общей площадью 212 кв.м. с пря…
€ 875,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается бизнес в центре курортного пригорода Салоник. Бизнес состоит из здания площадью 66…
€ 1,100,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1
1
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
€ 450,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€ 600,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Makrigialos, Греция
1
2
Продается бизнес на первой береговой линии туристического поселка. Общая площадь сдания сост…
€ 360,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес состоит из 7 квартир …
€ 1,250,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 14810 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Flogita, Греция
2
1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€ 170,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продаётся гостиница площадью 1300 кв.м. в пригороде Салоник. На первом этаже здания находитс…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
€ 1,100,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Nea Plagia, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
€ 300,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Sozopoli, Греция
3
1
1
Продается бизнес площадью 65 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€ 70,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Sozopoli, Греция
1
1
Продается комплекс таунхаусов с кафе-рестораном в Халкидики. Комплексимеет 50таунхаусовплоща…
€ 5,500,000
Рекомендовать
Коммерческая 25 комнат
Neoi Epivates, Греция
25
1
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
€ 750,000
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
9
3
1
Продается бизнес площадью 240 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€ 280,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
2
Продается коммерческое помещение 419 кв.м. в лучшей части Салоники. Первый этаж 284 кв.м. и …
€ 7,500,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Поселение "Нижний мир", Греция
1
1
Продаются 4 квартиры-студии на первом этаже, общей площадью 120 кв.м (100 кв.м.), расположен…
€ 160,000
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
Продается офис 66 кв. м. (второй этаж) в центре Салоники. Месторасположение: Улица Каратасу 1
€ 250,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
€ 330,000
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Коммерческая 1 комната
Поселение Феникс", Греция
1
1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
€ 550,000
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Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16
3
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
€ 700,000
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