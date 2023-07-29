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Продажа офисных помещений с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

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1 объект найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
€ 70,000
Realting.com
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