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Realting.com
Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Офисы
Продажа офисных помещений с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция
коммерческая недвижимость
235
отели
13
инвестиционная недвижимость
3
Офис
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