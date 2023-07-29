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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
172
Thessaloniki Municipal Unit
56
Перея
20
Neoi Epivates
10
Неа-Каликратия
8
Neo Rysio
7
Triandria Municipal Unit
7
Plagiari
6
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12 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
€ 450,000
Отель 1 комната в Ardameri, Греция
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
€ 350,000
Коммерческая 1 комната в Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
€ 975,000
Коммерческая 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 446 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€ 300,000
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
€ 4,200,000
Коммерческая 1 комната в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€ 600,000
Коммерческая 1 комната в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаетсяздание площадью 540 кв.м в пригороде Салоник.Имеет великолепный вид на горы.Здания …
€ 200,000
Коммерческая 1 комната в Tagarades, Греция
Коммерческая 1 комната
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…
€ 1,350,000
Коммерческая 12 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 12 комнат
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 3
Продаются дватаунхаусаплощадью 170 кв.м. (3 уровня)в пригородеСалониках. Есть возможностькуп…
€ 275,000
Коммерческая 1 комната в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 4500 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великол…
€ 1,500,000
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
€ 700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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