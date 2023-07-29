Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Municipality of Thessaloniki
  7. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

коммерческая недвижимость
235
отели
13
офисы
3
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 3 комнаты в Kriopigi, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Kriopigi, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 3000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон отк…
€ 5,500,000
Отель в Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
Площадь 293 м²
Продается отель площадью 293 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 477,688
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 750 м²
Продается бизнес площадью 750 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€ 7,463,870
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 200 м²
Продается бизнес в регионе Олимпийской Ривьеры. Биснес состоит из 2 этажей и располагает 2 к…
€ 298,555
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
€ 1,700,000
Коммерческая в Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
Площадь 359 м²
Продается помещение, предназначенное для коммерческого использования в районе Каллифея в 200…
€ 815,055
Отель 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 220 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. У объекта ест…
€ 250,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 150 м²
Продается бизнес, автозаправочная станция в городе Катерини. Площадь построек составляет 150…
€ 646,869
Отель 1 комната в Vatopedi, Греция
Отель 1 комната
Vatopedi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов площадью 363 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€ 950,000
Отель в Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
Площадь 448 м²
Продается гостиница в популярном курортном поселке п-ова Кассандра. Номерной фонд отеля сост…
€ 597,110
Коммерческая в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 420 м²
Продаются шесть квартир в живописном, туристическом посёлке полуострова Афон. Квартиры, площ…
€ 746,387
Realting.com
Перейти