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Отели с бассейном в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
12
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1 объект найдено
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
€ 450,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
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