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Отели с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
12
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4 объекта найдено
Отель 1 комната в Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Цена по запросу
Отель 12 комнат в Поселение Феникс", Греция
Отель 12 комнат
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 12
Количество этажей 2
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
€ 950,000
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
€ 450,000
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
€ 700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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