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Отели с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
12
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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Ardameri, Греция
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
€ 1,100,000
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
€ 700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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