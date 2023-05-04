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Коммерческая недвижимость в Municipality of South Kynouria, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Козмас, Греция
Коммерческая 1 комната
Козмас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 230 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть камин, зона бар…
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