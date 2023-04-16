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Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Sikyona, Греция

Municipal Unit of Sikyona
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Кьятон
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2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав archaia pheneos, Греция
Коммерческая 1 комната
archaia pheneos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
Коммерческая 12 спаленв kato dimenio, Греция
Коммерческая 12 спален
kato dimenio, Греция
15 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу 4 -х этажное здание 1000 кв.м. В подвале есть недостроенное помещение …

Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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