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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Municipality of Saronikos, Греция

Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
Анависос
2
2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель 1 комнатав Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…

Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

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