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  5. Municipality of Saronikos

Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Saronikos, Греция

Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
Анависос
2
9 объектов найдено
Коммерческая 6 спаленв Анависос, Греция
Коммерческая 6 спален
Анависос, Греция
3 ванных комнат 228 м²
€ 320,000
Код недвижимости: 1374 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Бок-бок Здание общей площадью 228 кв.м, 2 уров…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Saronikos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 600 кв м на участке 752 кв м. На …
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель 1 комнатав Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,414,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
Коммерческая 1 комнатав Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу трехэтажное здание общей плошадью в 230 кв.м. Объект расположен в ре…

Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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