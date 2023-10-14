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Коммерческая недвижимость с бассейном в Municipality of Rodia, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Malevizi, Греция
Коммерческая 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Malevizi, Греция
Комнаты 15
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 480 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,30 млн
Realting.com
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