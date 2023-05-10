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  5. Municipality of Rhodes

Коммерческая недвижимость с видом на горы в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
25
10 объектов найдено
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Koskinou, Греция
Коммерческая 1 комната
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 580,000
Коммерческая 1 комната в Лаханья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Коммерческая 1 комната в Фалираки, Греция
Коммерческая 1 комната
Фалираки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Отель 1 комната в Линдос, Греция
Отель 1 комната
Линдос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 920,000
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