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  5. Municipality of Rhodes

Коммерческая недвижимость в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
25
26 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 4,250,000
Коммерческая 1 комната в Критика, Греция
Коммерческая 1 комната
Критика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 360,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Коммерческая 1 комната в Лардос, Греция
Коммерческая 1 комната
Лардос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 770,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Koskinou, Греция
Коммерческая 1 комната
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 580,000
Коммерческая 1 комната в Лаханья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,000,000
Коммерческая 1 комната в Фалираки, Греция
Коммерческая 1 комната
Фалираки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Отель 1 комната в Линдос, Греция
Отель 1 комната
Линдос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 920,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Отель 84 комнаты в Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты
Фалираки, Греция
Комнаты 84
Количество этажей 1
€ 3,000,000
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