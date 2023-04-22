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Коммерческая недвижимость в Пиргос, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается трехэтажное здание, предназначенное для коммерческой эксплуатации, в западной част…
Отель 1 комната в Кавури, Греция
Отель 1 комната
Кавури, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
Коммерческая 1 комната в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Магазин находится в городе Пиргос
Коммерческая 2 комнаты в Пиргос, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Пиргос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается бизнес площадью 226 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
Коммерческая 1 комната в Коракохори, Греция
Коммерческая 1 комната
Коракохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается магазин площадью 52 кв.м на западном мысе Пелопоннеса в регионе Пиргос недалеко от…
Коммерческая 1 комната в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается бизнес площадью 170 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
Коммерческая 1 комната в Кавури, Греция
Коммерческая 1 комната
Кавури, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Магазин находится в прибрежном городке Катаколо.Маленький живописный порт Катаколона был пос…
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