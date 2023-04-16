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Купить отель с видом на море в Патры, Греция

Municipal Unit of Vrachneika
1
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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница на побережье города Патра. В отеле 38 но…

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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