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  5. Municipality of Papagos - Cholargos

Коммерческая недвижимость в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

Municipal Unit of Cholargos
5
5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 590 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
Офис 2 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Офис 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
70 м²
€ 95,000
Код недвижимости: 1392 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 2 Пространства, Бок-боку Офис общей площадью 70 кв.м, н…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Предлагается на продажу коммерческой помещение площадью в 150 кв.м. Данное помещение предназ…
Коммерческая 5 спален в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 5 спален
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается бизнес площадью 245 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на севере Афин, в районе Халандри. Помещение …
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