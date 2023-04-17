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Купить отель в Municipality of Pachia Ammos, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Пахия-Амос, Греция
Отель 1 комната
Пахия-Амос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель на берегу моря в восточной части Крита. Общая площадь отеля составляет 550 к…

Параметры недвижимости в Municipality of Pachia Ammos, Греция

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