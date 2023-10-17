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Коммерческая недвижимость в Municipality of Pachia Ammos, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается отель на берегу моря в восточной части Крита. Общая площадь отеля составляет 550 к…
€450,000
Realting.com
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