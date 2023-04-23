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Производственные здания в Municipality of Oropos, Греция

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1 объект найдено
Производство в Капандритион, Греция
Производство
Капандритион, Греция
1 225 м²
€ 70,000
Код недвижимости. 1556 - Агрикальтуральные Afidnes ДЛЯ ПРОДАЖИ. Размер: 1225 кв.м, Цена70.00…
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