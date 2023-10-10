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Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

Agios Pavlos Municipal Unit
8
1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У объекта е…
€250,000
Realting.com
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