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  5. Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Schinoussa, Греция
Коммерческая 1 комната
Schinoussa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 436 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…

Параметры недвижимости в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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