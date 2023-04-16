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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Aria, Греция
Коммерческая 1 комната
Aria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
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