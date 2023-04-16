Купить отель с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция

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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Nafplio
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Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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