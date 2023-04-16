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Купить отель в Municipality of Nafplio, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница состоит …
Отель 1 комнатав Kallithea, Греция
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 470 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Недвижимость продает…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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