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Коммерческая недвижимость в Municipality of Mykonos, Греция

Миконос
7
10 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,520,000
Отель 6 спален в Ornos, Греция
Отель 6 спален
Ornos, Греция
Количество спален 6
Площадь 530 м²
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,250,000
Коммерческая 1 комната в Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Отель 1 комната в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 26,600,000
Коммерческая 1 комната в Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Faros Armenistis, Греция
Коммерческая 1 комната
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 1,340,000
Коммерческая 1 комната в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,400,000
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