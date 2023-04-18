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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Municipality of Monemvasia, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Asopos, Греция
Коммерческая 1 комната
Asopos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…

Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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