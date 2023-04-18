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Купить отель в Municipality of Monemvasia, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Номия, Греция
Отель 1 комната
Номия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…

Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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