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Купить отель с видом на море в Municipality of Milos, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Pollonia, Греция
Отель 1 комната
Pollonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Гостиница находится на острове Милос, в поселке Зефирияс. Архитектура обьекта выполнена в тр…

Параметры недвижимости в Municipality of Milos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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