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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Лутракион
5
1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается бизнес площадью 35 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на лес. К недвижимости …

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

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с видом на море
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