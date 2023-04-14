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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Лутракион
5
10 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Лутракион, Греция
Коммерческая 5 спален
Лутракион, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
Отель 5 спаленв Перахора, Греция
Отель 5 спален
Перахора, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
Отель 1 комнатав Pisia, Греция
Отель 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
Коммерческая 1 комнатав Agia Sotira, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,060,000
Предлагается вашему вниманию коттеджный комплекс, расположенный недалеко от Лутраки.Комплекс…
Коммерческая 1 комнатав Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
Коммерческая 2 спальнив kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни
kallithea, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,130,000
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
Коммерческая 1 комнатав kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Предлагаемвашему вниманиюкоммерческоепредложениепо приобретениюпятиэтажного дома в замечател…
Коммерческая 1 комнатав Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
Отель 1 комнатав Лутракион, Греция
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,000,000
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
Коммерческая 1 комнатав Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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