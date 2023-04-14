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Купить отель с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
3
Лутракион
1
Отель В архив
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3 объекта найдено
Отель 5 спаленв Перахора, Греция
Отель 5 спален
Перахора, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
Отель 1 комнатав Pisia, Греция
Отель 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
Отель 1 комнатав Лутракион, Греция
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,000,000
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
с бассейном
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