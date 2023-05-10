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Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Larissa, Греция

Лариса
53
Лептокарья
31
Литохоро
10
Platamonas
5
18 объектов найдено
Отель 50 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Коммерческая 8 комнат в Лептокарья, Греция
Коммерческая 8 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 2
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Коммерческая 1 комната в Nea Mesagkala, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Mesagkala, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 390,000
Коммерческая 1 комната в Kokkino Nero, Греция
Коммерческая 1 комната
Kokkino Nero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Karitsa, Греция
Коммерческая 1 комната
Karitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Коммерческая 1 комната в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 250,000
Коммерческая 15 комнат в Лептокарья, Греция
Коммерческая 15 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 290,000
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Коммерческая 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коммерческая 5 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 650,000
Отель 24 комнаты в Nea Mesagkala, Греция
Отель 24 комнаты
Nea Mesagkala, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Отель 16 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 16 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 3
€ 900,000
Отель 19 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 19 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 19
Количество этажей 4
€ 1,000,000
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Отель 28 комнат в Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
Комнаты 28
Количество этажей 4
€ 2,600,000
Отель 28 комнат в Platamonas, Греция
Отель 28 комнат
Platamonas, Греция
Комнаты 28
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Отель 25 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 25
Количество этажей 3
€ 450,000
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