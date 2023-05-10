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  5. Municipality of Larissa

Коммерческая недвижимость в Municipality of Larissa, Греция

Лариса
53
Лептокарья
31
Литохоро
10
Platamonas
5
53 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Отель 50 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 50 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 50
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Отель 23 комнаты в Лептокарья, Греция
Отель 23 комнаты
Лептокарья, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 3
€ 800,000
Магазин в Municipality of Larissa, Греция
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
€ 65,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Larissa, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 1 комната в Platamonas, Греция
Отель 1 комната
Platamonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 22 комнаты в Platamonas, Греция
Отель 22 комнаты
Platamonas, Греция
Комнаты 22
Количество этажей 3
Цена по запросу
Отель 45 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 45 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 45
Количество этажей 4
Цена по запросу
Коммерческая 8 комнат в Лептокарья, Греция
Коммерческая 8 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 2
Цена по запросу
Отель 41 комната в Лептокарья, Греция
Отель 41 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 41
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Отель 28 комнат в Лептокарья, Греция
Отель 28 комнат
Лептокарья, Греция
Комнаты 28
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Коммерческая 1 комната в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Отель 1 комната в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Отель 9 комнат в Platamonas, Греция
Отель 9 комнат
Platamonas, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 1
€ 199,900
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Коммерческая 1 комната в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Отель 1 комната в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,950,000
Коммерческая 1 комната в Nea Mesagkala, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Mesagkala, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 390,000
Отель 1 комната в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Коммерческая 1 комната в Kokkino Nero, Греция
Коммерческая 1 комната
Kokkino Nero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Karitsa, Греция
Коммерческая 1 комната
Karitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Коммерческая 1 комната в Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Коммерческая 1 комната в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Отель 1 комната в Лептокарья, Греция
Отель 1 комната
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 360,000
Коммерческая 1 комната в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 250,000
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