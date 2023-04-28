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Отели в Municipality of Kythira, Греция

Municipal Unit of Kythira
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1 объект найдено
Отель 1 комната в Mylopotamos, Греция
Отель 1 комната
Mylopotamos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на островах Греции. Гостиница имеет угловое расположение.…
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