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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Municipality of Kritsa, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продаётся ресторан 350 кв.м расположен на площади 600 кв.м. Помещение полностью оборудовано,…
Коммерческая 1 комнатав Крица, Греция
Коммерческая 1 комната
Крица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 141,000
На продажу комплекс квартир общей площадью 218 кв.м с участком 80 кв.м недалеко от города Аг…

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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