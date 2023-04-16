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Купить отель с бассейном в Municipality of Kritsa, Греция

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1 объект найдено
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на горы
с видом на море
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