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Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Kritsa, Греция

4 объекта найдено
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Коммерческая 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продаётся ресторан 350 кв.м расположен на площади 600 кв.м. Помещение полностью оборудовано,…
Коммерческая 1 комнатав Крица, Греция
Коммерческая 1 комната
Крица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 141,000
На продажу комплекс квартир общей площадью 218 кв.м с участком 80 кв.м недалеко от города Аг…
Коммерческая 4 комнатыв Крица, Греция
Коммерческая 4 комнаты
Крица, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 210 м2 на Крите. Здание состоит из двух маг…

Параметры недвижимости в Municipality of Kritsa, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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