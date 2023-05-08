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Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Korydallos, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 18,000,000
Коммерческая 7 спален в Korydallos, Греция
Коммерческая 7 спален
Korydallos, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 290,000
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