Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Municipality of Kato Chorion

Коммерческая недвижимость в Municipality of Kato Chorion, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Kato Chorion, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Kato Chorion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Като Хорио, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Хорио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Realting.com
Перейти