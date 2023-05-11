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Отели в дим Кастория, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 340,000
Отель 1 комната в Panorama, Греция
Отель 1 комната
Panorama, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 300,000
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