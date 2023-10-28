Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Municipality of Kasos
  5. Гостиницы, отели

Отели в Municipality of Kasos, Греция

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается помещение в центре столицы Пиерии г.Катерини. Здание общей площадью 1100 кв.м. сос…
€1,09 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Alepou, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Alepou, Греция
Комнаты 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 106 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. На пр…
€92,948
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 557 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается 6-этажное здание коммерческого предназначения общей площадью в 557 к…
€649,636
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пилалимата, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Площадь 403 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже три недостроенных резиденции на Крите. Более конкретно, первая резиде…
€449,748
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Профессиональная торговая зона для продажи в центральной точке Кавалы. Он состоит из одного …
€140,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Mantouki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Mantouki, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен помещение под бизнес. Расположенное возле центрального порта. Внутри ес…
€229,871
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 050 м²
Количество этажей 1
Месторасположение: Глика Нера (Восточная Аттика) Здание состоит из трех уровней, цокольный э…
€1,70 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Siva, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Siva, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается завод по производству оливкового масла на острове Крит. Завод располагает земельны…
€349,804
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 1
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 590 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
€999,440
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Площадь 420 м²
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…
€646,447
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продается би…
€1,79 млн
Коммерческая 1 спальня с бассейном, с furnishings в Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 спальня с бассейном, с furnishings
Agios Prodromos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на лес…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти