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Коммерческая недвижимость в Municipality of Kasos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Kasos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Kasos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Вашему вниманию предлагается готовый проект строительства трехзвездочного отеля на острове К…
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