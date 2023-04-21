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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Municipality of Kalon Chorion, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продажа бизнеса на Крите. На данный момент здания находится на стадии строительства и состои…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Предлагаем на продажу коммерческое помешенные с одной квартирой в туристическом поселке, на …
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