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Отели в Municipality of Kalon Chorion, Греция

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3 объекта найдено
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
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