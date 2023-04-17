Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Каламата

Купить коммерческую недвижимость в Каламата, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Каламата, Греция
Коммерческая 1 комната
Каламата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на город…
Коммерческая 2 спальнив Каламата, Греция
Коммерческая 2 спальни
Каламата, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Предлагается на продажу помещение коммерческого типа, которое в данный момент функционирует …

Параметры недвижимости в Каламата, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти